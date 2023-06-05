Позитив для оптимистов

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  • Виталий Кирпиченко
    Ленин наверное не знал этого предупреждения и рискнул. и получилось! надо только захотеть и у нас получится. Всех под...Начало полномасшт...
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Трагедия в Ульяновской области. Восемь человек погибли, отравившись некачественным алкоголем.

Трагедия в Ульяновской области. Восемь человек погибли, отравившись некачественным алкоголем.

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS ЖИЗНЬ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ. МИГРАНТЫ СНОВА МАССОВО УБИВАЮТ РУССКИХ? Трагедия в Ульяновской области.

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