Трагедия в Ульяновской области. Восемь человек погибли, отравившись некачественным алкоголем.

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS ЖИЗНЬ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ. МИГРАНТЫ СНОВА МАССОВО УБИВАЮТ РУССКИХ? Трагедия в Ульяновской области.
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