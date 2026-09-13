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Спорт Уик-Энд

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Как я могу сожалеть о штрафе КДК за матерную кричалку про «Спартак», если мы их обыграли – голкипер «Динамо»

Как я могу сожалеть о штрафе КДК за матерную кричалку про «Спартак», если мы их обыграли – голкипер «Динамо»

- Вас с Луневым бурно обсуждали после матча со «Спартаком», когда вы начали заряжать матерную кричалку перед фанатской трибуной «Динамо».

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