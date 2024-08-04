ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лорена Лагью
    Гадить - это самая сильная сторона рогулейCNN узнал о донос...
  • Андрей
    Опять России придется спасать их?Грузинская партия...
  • Георгий Михалев
    Кругом одни дебилы, это просто ужас!!!В Твери в руках ш...

Захарова заявила о влиянии США на остановку транзита нефти через Украину

Захарова заявила о влиянии США на остановку транзита нефти через Украину

Рекомендация Евросоюза (ЕС) Украине запретить транзит российской нефти отвечает интересам США. Таким образом 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы венгерского МИДа Петера Сийярто о том, что запрет координировался из Брюсселя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх