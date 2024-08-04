Захарова заявила о влиянии США на остановку транзита нефти через Украину

Рекомендация Евросоюза (ЕС) Украине запретить транзит российской нефти отвечает интересам США. Таким образом 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы венгерского МИДа Петера Сийярто о том, что запрет координировался из Брюсселя.
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