The Times: Путин на Украине пойдет до конца

Британское издание The Times считает, что решение президента РФ Владимира Путина уклониться от личного участия в саммите с Владимиром Зеленским в Стамбуле было «недвусмысленным сигналом, что он не заинтересован во встрече с Зеленским, если только она не будет посвящена принятию его капитуляции».