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Ядров: Росавиация не поддерживает введение штрафов для нетерпеливых пассажиров

Ядров: Росавиация не поддерживает введение штрафов для нетерпеливых пассажиров

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не одобряет введения штрафов для пассажиров, которые покидают свое место на борту до полной остановки самолета, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

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