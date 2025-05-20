Личностные качества и бессонница: новое исследование раскрывает связь

Новое исследование выявило связь между личностными качествами и риском развития бессонницы. Оно показало, что высокий уровень невротизма увеличивает вероятность нарушения сна, в то время как высокий уровень открытости может иметь защитный эффект.
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