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Почти 20 автобусных маршрутов будут следовать с задержками из-за ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице. Гостей и жителей Северной столицы предупредили, что 16 июня из-за проведения Петербургского международного экономического форума автобусы № 39 и 39Э будут следовать с задержками до 30 минут по Московскому проспекту.

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