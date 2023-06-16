Почти 20 автобусных маршрутов будут следовать с задержками из-за ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице. Гостей и жителей Северной столицы предупредили, что 16 июня из-за проведения Петербургского международного экономического форума автобусы № 39 и 39Э будут следовать с задержками до 30 минут по Московскому проспекту.
Популярные статьи
- «Построил школу и служил людям»: умерший настоятель храма Святой Троицы Виктор Голубев отдал РПЦ почти 65 лет
- «Мы рядом»: Лепс, Басков и Барановская на ПМЭФ пообещали военным по 1 млн рублей за каждый подбитый танк ВСУ
- Барс Кира из Ленинградского зоопарка продемонстрировала умение позировать перед камерой
Свежие комментарии