Свыше 120 тысяч человек посетили «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге

В событии приняли участие организации из 35 регионов РФ и шести стран Более 120 тысяч человек посетили Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест», который в юбилейный пятый раз прошёл в Санкт-Петербурге в минувшие выходные.
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