Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

Стратегический авиазавод в районе аэропорта Жуляны в Киеве, на котором производятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
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