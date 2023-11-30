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Алькарас обыграл Пола в матче в Мексике, Саккари – Возняцки

В Мехико прошли выставочные матчи. В первом Мария Саккари обыграла Каролин Возняцки – 6:3, 6:4. Во втором Карлос Алькарас победил Томми Пола – 7:6(3), 6:3.

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