Анастасия Миронова Я, конечно, сейчас читаю о многочисленных скандалах, гремящих в патриотических пабликах по поводу жителей Суджи и окрестных деревень, которые при украинцах успели поприветствовать ВСУ.
Трусость не предательство: оставьте право судить засветившихся с ВСУ жителей Суджи их соседям
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Андрей
не суди...но спину таким не подставляй.
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23 час.
АС
Анатолий Страшко
Да, есть над чем подумать. Я вспоминаю историю реальную, которую нам , пионерам в походе по местам партизанской славы в Белоруссии, в конце 50-х рассказал старик у костра. В месте проживания старика , находящемся километрах 50 от посёлка , откуда мы пришли, во время ВОВ отличился жестокостью полицай из местных жителей. Когда Белоруссия была освобождена , он с семьёй исчез из посёлка. Но поселились они в нашем посёлке. То есть убежали на 50 км. Думали спрятались. Но нашли и осудили на 15 лет . Отсидел. Вернулся. Люди его родного посёлка знали где он с семьёй проживает. Некоторые из этих людей имели личные счёты с этим полицаем. Но его не трогали. Прожил он недолго. На улицу он почти не выходил из двора и огорода приусадебного. Мы, дети, знали, что это бывший полицай. В моей памяти он остался человеком с волчьим взглядом. Прожил недолго . Где-то вначале 60-х ......сдох что ли? Слово умер к нему как-то не идёт. Но дети, внуки , остались. Нормальные вроде люди. К чему я это? Да к тому, что он этот зверь, был наказан. По закону. Но было ещё и вечное наказание - людское. И это существо даже не знало, какое наказание страшнее. Да, не всё так просто.
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19 час.
АндрейБорков
Что бы судить, а уж тем более осуждать тех жителей Курской области, кто оказался на оккупированной укронацистами территории надо иметь на это МОРАЛЬНОЕ ПРАВО! У тех, кто не был там в то время, кто не учувствовал и не учувствует в защите РФ в зоне СВО, у тех этого МОРАЛЬНОГО ПРАВА ПРОСТО НЕТ. Люди выжили, а это было очень не легко! А вот тех, кто допустил оккупацию укронацистами части Курской области в августе прошлого года, может пора ими заняться? Теми, кто бодро рапортовал о выполненных и перевыполненных мерах по недопущению прорыва на территорию РФ врага. Теми, кто проверял выполнение этих мер и мероприятий и докладывал на самый "верх", что все ЗАШИБИСЬ. Теми, кто знал, что хер чего сделано, а средства , выделенные на укрепление обороны на Курском направлении, расхищены и просраны. Где был наш Генштаб? Вот к кому должны быть вопросы и не только вопросы.
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8 час.
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