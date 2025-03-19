Трусость не предательство: оставьте право судить засветившихся с ВСУ жителей Суджи их соседям

АС

Анатолий Страшко

Да, есть над чем подумать. Я вспоминаю историю реальную, которую нам , пионерам в походе по местам партизанской славы в Белоруссии, в конце 50-х рассказал старик у костра. В месте проживания старика , находящемся километрах 50 от посёлка , откуда мы пришли, во время ВОВ отличился жестокостью полицай из местных жителей. Когда Белоруссия была освобождена , он с семьёй исчез из посёлка. Но поселились они в нашем посёлке. То есть убежали на 50 км. Думали спрятались. Но нашли и осудили на 15 лет . Отсидел. Вернулся. Люди его родного посёлка знали где он с семьёй проживает. Некоторые из этих людей имели личные счёты с этим полицаем. Но его не трогали. Прожил он недолго. На улицу он почти не выходил из двора и огорода приусадебного. Мы, дети, знали, что это бывший полицай. В моей памяти он остался человеком с волчьим взглядом. Прожил недолго . Где-то вначале 60-х ......сдох что ли? Слово умер к нему как-то не идёт. Но дети, внуки , остались. Нормальные вроде люди. К чему я это? Да к тому, что он этот зверь, был наказан. По закону. Но было ещё и вечное наказание - людское. И это существо даже не знало, какое наказание страшнее. Да, не всё так просто.