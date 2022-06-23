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В Роспотребнадзоре раскрыли эпидобстановку по холере в России

Случаи холеры в России на данный момент не зарегистрированы. Направленные на предупреждение завоза и распространения холеры меры обеспечивают стабильную, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

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