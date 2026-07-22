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«Ак Барс» урежет бюджет системы на 1 млрд рублей. Финансирование команды КХЛ останется в прежнем объеме («Сила спорта»)

«Ак Барс» решил сократить общий бюджет организации на 1 млрд рублей. По данным «Силы спорта», сокращение касается всех хоккейных и коммерческих отделов, не связанных с командой Фонбет Чемпионата КХЛ.

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