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ИА Регнум

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К Московскому региону летели 650 БПЛА, на подлете к Москве сбили 105 дронов

К Московскому региону летели 650 БПЛА, на подлете к Москве сбили 105 дронов

С вечера 5 октября до 5 часов утра 6 октября в сторону Московского региона направлялось 650 беспилотников.

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