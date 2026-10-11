Хачанов обыграл Маннарино и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае. В третьем круге он победил француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:4.
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