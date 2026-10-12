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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жубал: «Борьба «Краснодара» за самые высокие места – заслуга Мусаева. Его подход похож на то, что я видел во Франции»

Защитник « Краснодара » Жубал заявил, что клуб регулярно претендует на чемпионство благодаря работе главного тренера Мурада Мусаева .

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