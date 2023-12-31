Хадиуллин отметил, что в Татарстане в 2023 провели много значимых событий для педагогов

2023 году Президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника. За это время было проведено множество мероприятий и проектов, направленных на признание важной роли учителей и ветеранов педагогического труда.
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