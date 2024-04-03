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Закон, порядок, государство

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В Тверской области школьники и волонтеры приняли участие в акции по оказанию помощи участникам специальной военной операции

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжокский» и школьники Торжокского района побывали в гостях у активистов «Движения первых».

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