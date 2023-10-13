Небензя: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

Ближний Восток стоит на грани полномасштабной войны, а также невиданной гуманитарной катастрофы. Об этом Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН), рассказал журналистам.
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