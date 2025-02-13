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Чем закончилась массовая драка на Кубани: дело о жестоком избиении дошло до суда

Чем закончилась массовая драка на Кубани: дело о жестоком избиении дошло до суда

По данным следствия, вечером 26 октября 2023 года возле Дома культуры на улице Комсомольской в Гулькевичах подросток в ходе конфликта ударил местного жителя кулаком по лицу, после чего, когда тот упал, нанес ему удар ногой по голове.

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