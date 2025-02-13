Чем закончилась массовая драка на Кубани: дело о жестоком избиении дошло до суда

По данным следствия, вечером 26 октября 2023 года возле Дома культуры на улице Комсомольской в Гулькевичах подросток в ходе конфликта ударил местного жителя кулаком по лицу, после чего, когда тот упал, нанес ему удар ногой по голове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии