Мировые продажи электромобилей выросли в июне на 13%

Согласно данным исследовательской компании Rho Motion, мировые продажи полностью электрических и подключаемых к сети гибридных автомобилей выросли в июне на 13% г/г благодаря увеличению объемов реализации в Китае, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)