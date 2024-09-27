NYT: разведка США предостерегла от разрешения для Украины бить вглубь РФ

Американские разведывательные службы предупредили Белый дом, что предоставление Украине права использовать дальнобойные ракеты для ударов в глубину российской территории может спровоцировать крайне жёсткий ответ России, но вряд ли значительно изменит ход конфликта.
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