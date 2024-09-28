Психолог Орешин объяснил, как понять, с кем стоит связывать жизнь

Недавно Ирина Муромцева объявила о разводе с третьим мужем спустя всего семь месяцев брака. По словам ведущей «Доброго утра», за время семейной жизни супруг открылся с неожиданной стороны и оказалось, что она просто «не знала того, кто рядом».