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Как Прибалтика навязала США антирусский расизм

Как Прибалтика навязала США антирусский расизм

@ Александр Чумичев/ТАСС Tекст: Никита Демьянов Унижений и дискриминаций русского населения Прибалтики можно было избежать – по крайней мере, еще в 1990-х годах это обещал сделать Борису Ельцину президент США Билл Клинтон.

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