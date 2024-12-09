Как Прибалтика навязала США антирусский расизм

@ Александр Чумичев/ТАСС Tекст: Никита Демьянов Унижений и дискриминаций русского населения Прибалтики можно было избежать – по крайней мере, еще в 1990-х годах это обещал сделать Борису Ельцину президент США Билл Клинтон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии