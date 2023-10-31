В Москве осудили мужчину, пытавшегося взорвать здание ФСБ на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд приговорил Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к 12 годам лишения свободы.
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