Александр Медведев оценил возможный переход Перейры в «Зенит»

Футболист ранее разорвал контракт с «Крузейро» Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с изданием «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в качестве свободного агента в петербургский клуб.
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