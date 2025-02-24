Александр Медведев оценил возможный переход Перейры в «Зенит»

Футболист ранее разорвал контракт с «Крузейро» Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с изданием «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в качестве свободного агента в петербургский клуб.