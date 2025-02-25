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Царьград

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Украина может потерять половину вооружений без помощи США, заявляет эксперт

Украина может потерять половину вооружений без помощи США, заявляет эксперт

Без военной помощи США Украина может лишиться до 50% вооружений, сообщает Politico. Американские системы, такие как танки Abrams и ПВО Patriot, могут быть заменены европейскими аналогами, но дальнобойные боеприпасы восполнить сложнее.

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