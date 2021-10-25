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На Украине оценили целесообразность введения визового режима с РФ

На Украине оценили целесообразность введения визового режима с РФ

Введение визового режима с РФ нецелесообразно, Киев понимает, кто едет на Украину и «кого не пускают».

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Dzofrei Mironte
Удачный проект запада: как из образованных и талантливых людей Украины сделать быдло за четверть века. Согласен, у них получилось. Только в какую задницу вы засуните этот результат? Ведь это недоразумение будет ходить по вашим городам тряся своим сомнительным достоинством. Украинский фалос да по европейской морде. Трепещи Евросоюз....
Василий Овчинников
уверен, образованных и талантливых людей в Украины ещё много, однако быдло их держит в страхе, надеюсь, что страх пройдет .....

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