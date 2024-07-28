В Крыму запустят сервис по шерингу катеров к 2025 году

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такое «шеринг»? Пока на Украине продолжается СВО, идут теракты, аморальная «олимпиада», всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. У русских людей пропали отчества! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества, а также ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением № 1). Логику Аристотеля, которую отменили большевики, и вернул товарищ Сталин, мы не учим потому, что после смерти Сталина недобитые большевики её снова отменили, и вернуть её, по заявлению Минобрнауки, невозможно по закону! Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Гарант по этому поводу как-то сказал: но люди же празднуют! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.