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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Голдобина опроверг слухи об уходе игрока: «Менять лучшего бомбардира – нелепица. «Спартаком» руководят высококвалифицированные специалисты, вряд ли такая мысль придет им в голову»

Агент Голдобина опроверг слухи об уходе игрока: «Менять лучшего бомбардира – нелепица. «Спартаком» руководят высококвалифицированные специалисты, вряд ли такая мысль придет им в голову»

Ранее появилась информация, что московский клуб может продать или обменять 29-летнего форварда. Контракт Голдобина с красно-белыми рассчитан до конца мая 2026 года.

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