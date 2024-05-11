В павильоне "Роснефти" на ВДНХ расскажут об изучении краснокнижных птиц

На международной выставке-форуме "Россия" в павильоне "Роснефти" 11 мая представители компании расскажут о своих масштабных экологических проектах по изучению и защите краснокнижных и ценных видов птиц, которые обитают в России.
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