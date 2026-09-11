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Мерц устроил истерику в Бундестаге: АдГ отвергла все обвинения канцлера

Мерц устроил истерику в Бундестаге: АдГ отвергла все обвинения канцлера

БЕРЛИН, 11 сентября, ФедералПресс. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике со стороны ученых после выступления в Бундестаге, где он обвинил «Альтернативу для Германии» в планировании «этнических чисток».

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