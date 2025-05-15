Последний динозавр

Удивительно, но, несмотря на распад Советского Союза, тяготы 90-х годов, духовный и материальный упадок, компьютеры семейства ЕС ЭВМ сохранились в целости и сохранности до наших дней! Этот же компьютер, занимавший целую комнату, был оснащен ленточными накопителями, дисковыми массивами и километрами распечаток на цифровом блоке управления.