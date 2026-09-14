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Загитова призналась, что помнит все элементы из олимпийской программы «Дон Кихот»

Загитова призналась, что помнит все элементы из олимпийской программы «Дон Кихот»

Фигуристка Алина Загитова призналась, что помнит все элементы из программы «Дон Кихот», с которой стала олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане.

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