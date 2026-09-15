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Русская весна

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Немецкий журналист предупредил Украину об угрозе её морским портам

Немецкий журналист предупредил Украину об угрозе её морским портам

Украине стоит опасаться, что Россия может начать применять морские дроны против её портов, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

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