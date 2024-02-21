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«Изменится с 1 марта». Некоторых граждан РФ не выпустят за границу по новым правилам

«Изменится с 1 марта». Некоторых граждан РФ не выпустят за границу по новым правилам

С 1 марта 2024 года в силу вступают новые правила перевозки несовершеннолетних. Согласно изменениям, ребенка могут не выпустить за границу, если отсутствует определнная отметка в свидетельстве о рождении, сообщает PRIMPRESS.

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