«Изменится с 1 марта». Некоторых граждан РФ не выпустят за границу по новым правилам

С 1 марта 2024 года в силу вступают новые правила перевозки несовершеннолетних. Согласно изменениям, ребенка могут не выпустить за границу, если отсутствует определнная отметка в свидетельстве о рождении, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии