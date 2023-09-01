Военное обозрение

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В Грузии правящая партия инициировала импичмент президента страны из-за ее визита в Европу вопреки позиции правительства

В Грузии правящая партия инициировала импичмент президента страны из-за ее визита в Европу вопреки позиции правительства

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» приступила к реализации процедуры импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

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