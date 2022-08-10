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Во Владивостоке к началу учебного года обновят разметку на переходах вблизи школ и детских садов

Во Владивостоке к началу учебного года обновят разметку на переходах вблизи школ и детских садов

К началу нового учебного года во Владивостоке возле школ и детских садов обновят разметку. Специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) приступят к работе уже со следующей недели, сообщает PRIMPRESS.

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