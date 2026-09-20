Выступления Канье Уэста в Петербурге исчезли из плана тура артиста

Концертный тур Канье Уэста претерпел существенные изменения. По данным Rambler, официальный сайт артиста с информацией о турне «YE live concert tour 2O26» теперь содержит только выступления в четырёх американских городах: Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе.