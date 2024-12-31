Курс юаня превысил 15,3668

Курс юаня превысил 15,3668Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 15,3668, прибавляя +9,02% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.