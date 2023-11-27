Отец покойной Жанны Фриске объяснил нападки Распутиной: «Не очень умная»

Владимир Алтайцев

Маша не очень умная, согласен, но не подлая, как семейка Фриске - собрали 42 миллиона рублей на лечениеЖанны, у которой в США была недвижимость на сотню миллионов рублей. Они не понадобились почти. Так папашка Фриске, жульё поганое, так и не вернул порядка 25 миллионов в фонд помощи больным. . Фактически , он украл эти деньги.