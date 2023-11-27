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Отец покойной Жанны Фриске объяснил нападки Распутиной: «Не очень умная»

Отец покойной Жанны Фриске объяснил нападки Распутиной: «Не очень умная»

Певица Маша Распутина снова расстроила отца покойной Жанны Фриске Владимира Борисовича. За кулисами одного из концертов звезда резко высказалась об умершей после долгой борьбы с раком коллеге.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Маша  не очень  умная, согласен, но не подлая, как семейка  Фриске - собрали  42 миллиона  рублей  на  лечениеЖанны, у которой в США  была  недвижимость на сотню миллионов рублей. Они не понадобились  почти. Так папашка  Фриске, жульё  поганое, так и не вернул  порядка  25 миллионов  в фонд помощи  больным. . Фактически  , он украл  эти  деньги.
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