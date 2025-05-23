ТАСС: главу новосибирского Минпромторга Гончарова отстранили от должности

Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности главу Минпромторга региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону специальной военной операции.
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