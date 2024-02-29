Bild опубликовал четырёхэтапный «план» нападения РФ на НАТО

Первой фазой нападения станет массовая кампания дезинформации.фото: pixabay.com/Martin Dlugolinský --> Немецкий таблоид Bild опубликовал сценарий возможного нападения России на НАТО со ссылкой на документ правительства, представленный парламенту.
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