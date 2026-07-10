Делягин рассказал забавную историю о Росстате. Хазин тут же рассмеялся

Статистика - наука удобная. Как оказалось, её можно легко изменять в нужную правительству сторону. Ведущий "Первого русского", депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, вспомнив 90-е, рассказал забавную историю о Росстате.
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