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Царьград

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Делягин рассказал забавную историю о Росстате. Хазин тут же рассмеялся

Делягин рассказал забавную историю о Росстате. Хазин тут же рассмеялся

Статистика - наука удобная. Как оказалось, её можно легко изменять в нужную правительству сторону. Ведущий "Первого русского", депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, вспомнив 90-е, рассказал забавную историю о Росстате.

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