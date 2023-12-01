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Живая Кубань

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Уже по 130: в России введут ограничение наценки на яйца

Уже по 130: в России введут ограничение наценки на яйца

Уже по 130: в России введут ограничение наценки на яйцаФедеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предложение торговым компаниям ограничить наценки на куриные яйца до 5% добровольно до марта 2024 года.

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