Уже по 130: в России введут ограничение наценки на яйца

Уже по 130: в России введут ограничение наценки на яйцаФедеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предложение торговым компаниям ограничить наценки на куриные яйца до 5% добровольно до марта 2024 года.
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