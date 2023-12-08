Беременная жительница Уссурийска совершила серию краж

В Уссурийске приговорили к лишению свободы местную жительницу, которая, прикрываясь беременностью, совершила серию краж с телефонов прохожих, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ -канал (18+) полиции Приморья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии