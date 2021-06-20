Коронавирус в Крыму. Идём к двум сотням заболевших за сутки?

За 19 июня в Крыму зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.