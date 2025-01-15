Спецпредставитель президента рассказал об инвестициях Вьетнама в бизнес в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Основная доля инвестиций Вьетнама в России приходится на малый бизнес, к примеру, в рестораны, сообщил корреспонденту "Известий" Максиму Приходе спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.