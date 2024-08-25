Apple представит новый iPhone 10 сентября

Официальный анонс презентации ожидается на следующей неделе.Apple проведет ежегодную презентацию iPhone и других новинок 10 сентябряОб этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист из Bloomberg Марк Гурман.
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