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Культурология.рф

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История и археология: Поедатели грехов, плакальщицы, ловцы крыс и др самые странные и неприятные профессии прошлого

История и археология: Поедатели грехов, плакальщицы, ловцы крыс и др самые странные и неприятные профессии прошлого

Люди часто романтизируют прошлое, читая истории об императорах, рыцарях и представителях дворянского сословия, но вместе с тем жизнь простых людей была невероятно сложной.

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